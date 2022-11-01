Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 238 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekiplerince geçen ay çeşitli suçlardan aranan 238 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince ekim ayı içerisinde kent genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmada aralarında çeşitli suçlardan aranan 238 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 37 yıl 4 ay, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 1 ay, silahla tehdit suçundan 17 yıl 4 ay, dolandırıcılık suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün, hırsızlık suçundan 15 yıl, nitelikli dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay gibi 97 kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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