Darende Belediye Başkanı Özkan'ın acı günü

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MALATYA (AA) - Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ın vefat eden kardeşi Fatih Özkan, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybeden Fatih Özkan için Zaimoğlu Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.



Kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi​​​​​​​ Heyiketeği Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Özkanı ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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