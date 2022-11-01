Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 136,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 83,06 136,53

Ekstra şekerpare kuru kayısı Kg 120,66 120,66 Natürel gün kurusu kayısı Kg 120,00 120,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 60,50 60,50 Dut kurusu Kg 34,79 34,79

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