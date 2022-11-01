Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hasan Özer yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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