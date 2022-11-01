Malatya Gazeteciler Cemiyeti 33. yılını geride bıraktı

MALATYA (AA) - Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, cemiyetin 33. yılını geride bıraktığını belirtti.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya, Güner kentte 2 Kasım 1989 yılında kurulan MGC'nin 33. yılı geride bırakmasından dolayı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güner, cemiyetin kurucu başkanının merhum Haydar Karaduman olduğunu hatırlatarak, "Haydar Karaduman ile birlikte kurduğumuz cemiyetimiz, 33 yılı başarıyla geride bıraktı. MGC, çok sayıda etkinlik ve projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Çok sayıda ödül töreni, konferans, panel, araştırma gezileri, kurs ve seminerleri gerçekleştiren MGC, konut projesini de hayata geçirdi."

MGC'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun kurucuları arasında yer aldığını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"33 yılı geride bırakırken çok sayıda arkadaşımız vefat etti. Başta Haydar Karaduman olmak üzere, Raşit Kısacık, Erhan Kırçuval, Şerafettin Özhan, Mehmet Gülseren, Mehmet Ali Cengiz, Hüseyin Gümüş, Lütfi Karayılmaz, Ramazan Kölük, Sabri Kelemeroğlu, Bahattin Erdem, M. Şenol Yalvaç, Hayrettin Abacı, Murat Çelik gibi arkadaşlarımız rahmetli oldular. Onları bugün 34 yılımıza girerken saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 34 yıl içerisinde cemiyet olarak meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil ettik ve cemiyetin hazırladığı projeler Türkiye çapında değer ve önem görmüştür. Yanı yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmuştur. Seminerler, ödül törenleri, konferans ve paneller, konut projesi, gazetecilerin örgütlenmesi, Basın Kanununda belirtilen haklardan yararlanması için cemiyetimiz mensupları için her zaman üzerimize düşen görevi yaptığımıza inanıyoruz."

Güner, meslekte yaptığı katkılarıyla iz bırakan rahmetli Haydar Karaduman adına düzenledikleri ödül törenini bu yılda devam ettireceklerini bildirdi.

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