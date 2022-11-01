"Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma ve Sektörün Geleceği" paneli

MALATYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Ülkemiz 30 milyar doları aşan ihracatı ile tekstilde dördüncü, hazır giyimde altıncı büyük ihracatçı konumunda. Sadece üründe değil süreçte ve kullanılan teknolojide de inovasyonu hedef alan şirketlerimizin sayısı günden güne artmaktadır." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Malatya Valiliğince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma ve Sektörün Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Panelde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, tekstil ve hazır giyimin yüksek istihdam yaratarak ülkenin sosyoekonomik dengesini sağlamada çok etkili bir rol oynadığını belirtti.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün bugünkü gelişim düzeyinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği pazarlarına yapılan ihracat ağırlıklı üretimle gerçekleştiğini ifade eden Büyükdede, "Ülkemiz 30 milyar doları aşan ihracatı ile tekstilde dördüncü, hazır giyimde altıncı büyük ihracatçı konumunda. Sadece üründe değil süreçte ve kullanılan teknolojide de inovasyonu hedef alan şirketlerimizin sayısı günden güne artmaktadır." diye konuştu.

Büyükdede, tekstil sektörünün AR-GE tasarım ve inovasyonu merkezine alan yaklaşımıyla küresel pazarlarda rekabet edecek ürünleri ülkede üretebilme kabiliyetine sahip olduğunu, Bakanlığın AR-GE ve tasarım desteklerinden ve muafiyetlerinden yararlanan 1260 AR-GE merkezinin 85'inin, 346 tasarım merkezinin 64'ünün tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Malatya sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 1300 sanayi işletmesinin yaklaşık yüzde 16'sının tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Büyükdede, toplam istihdamın yüzde 62'sinin tekstil ve hazır giyim sektöründe olduğunu bildirdi.

Büyükdede, "Türkiye'nin ve dünyanın önemli hazır giyim markaları için Malatya Organize Sanayi bölgelerinde üretim yapılabilmektedir. Malatya'da etüt çalışmaları devam eden Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ hızlı tren projeleri ile sanayi lojistik alanlarımız daha da büyüyecektir. Bununla birlikte Malatya'yı saran kara yolu ağının yeni çalışmaları da Malatya'yı daha ulaşılabilir hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

- "Sektöre rehberlik etmeliyiz"

AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Birliğine ihracat yapan sektörleri yeni yaptırımların beklediğini belirten Büyükdede, bu çerçevede tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ürünlerinin geri dönüşümden istifade eden yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Geri dönüşümden kullanılmış maddelerin de sistemin içerisine dahil edilmesinin, tehlikeli kimyasalların varlığı ile mücadelenin, sektörün rekabet gücünü artırarak devam edebilmesinde kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Büyükdede, geri dönüşüm konusunda çok çeşitli toplantılar yaptıklarını anlattı.

Yeşil Mutabakatta organize sanayi bölgelerine destek verdiklerini belirten Büyükdede, arıtma teknikleri ve teknolojilerinde üniversitelere çok ciddi görevler düştüğünü düşündüğünü ifade etti.

Büyükdede, "Sanayicileri dönüşümün işletmelere sağlayacağı kazançlar hakkında bilgilendirerek sektöre rehberlik etmeliyiz." dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin ise TSE'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi, ülkenin stratejik önceliklerini gerçekleştirmesi için diğer alanlarda olduğu gibi bilişim teknolojileri alanında da TSE'nin ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi birikimine ve tecrübesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu yeni yöntemlerde artık ülke olarak standartları yurt dışından alıp tercüme eden veya uyarlayan bir ülke olmaktan çıkartıp artık standartları belirleyen bir ülke rolüne ulaşabilmek için bugün burada olduğu gibi özel sektör, kamu üniversite bütün kurumlarımızla ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı arttırdık, artırmaya devam ediyoruz. Uluslararası standart birliklerine TSE üyedir, kamu kurumu olarak biz bu anlamda görevimizi yerine getirmek suretiyle üyeliklerimizi gerçekleştirdik. Yönetim olarak da üst düzeyde yönetimlerinde söz sahibiyiz ama standartların hazırlanması sürecinde, teknik görevlerde, kamu görevi yapan insanların olduğu kadar özel sektör temsilcileri de bulunmakta. Yani iş dünyamızın kendi sektörü ile alakalı temsilcileri o toplantılarda, standartların belirlenme çalışmalarına iştirak edebilirler ve daha sonra olgunlaştırdıktan sonra ilgili kurumlar tarafından bunlar dünyada standartlar olarak yayınlanıyor. İşte bu ilk masalarda olursak dünyadaki yayınlanan standartların oluşmasında söz sahibi olacağız. Özellikle teknik komitelerde Malatya'daki özel sektör iş dünyamızın temsilcilerimizin mutlaka olmasını istiyoruz." dedi.

- "Anadolu'yu üretim üssü yapmak durumundayız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de tekstil ve hazır giyimin sanayinin gelişmesine çok büyük katkılar sunduğunu anlatarak, sektörün bugün 1,2 milyon çalışanı ile istihdamda lider olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iki sektörde de küresel ölçekte iyi bir oyuncu olduğunu dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Tekstilde beşinci, hazır giyimde de altıncı büyük tedarikçiyiz. Ayrıca katma değer yaratan iki sektörüz. Hazır giyimde 17 dolar olan kilogram fiyatı, tekstilde 5 dolar. Bu da Türkiye ortalamasının 1,67 olduğu bir yerde ne kadar önemli bir sektör olduğunu ortaya koyuyor. İkisi de Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü. Yani tekstil ve hazır giyim, Türkiye'nin ihracat alanında birinciliği elinde tutan sektörlerinin başında geliyor. Toplam ihracatımızın da yüzde 15'ini kapsıyor. 2021 yılında 30 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdik. 2022'nin ilk 9 ayında 24 milyar. İnşallah yıl sonunda da 32 milyar dolar gibi bir rakama bu sektörler imza atacaklar."

Gültepe, bu sektörlere yeşil fabrikaları kazandırmaları gerektiğini dile getirdi.

"Dijital kapasitesi güçlü, yeşil fabrikalarla, hatta yeşil sanayi bölgeleriyle Anadolu'yu üretim üssü yapmak durumundayız." ifadesini kullanan Gültepe, bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.