Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 bin 274 uyuşturucu hap, 31,78 gram metamfetamin, 25,68 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 2 aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 65 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar B.M, C.M, B.G, M.K.A, Ö.K, N.A, A.K, O.E. ve A.G. tutuklandı, M.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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