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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 113,49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 101,03 113,49

Kuru üzüm Kg 45,33 45,33 Dut kurusu Kg 55,00 55,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 50,00 50,00 Organik çilek kurusu Kg 17,50 17,50

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