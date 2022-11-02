Malatya'da çevre bilinci farkındalık etkinliği

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MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre bilinci farkındalık etkinliği çerçevesinde öğrencilerle fidan dikti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, Orduzu Pınarbaşında gerçekleştirilen "Doğa Yürüyüşü, Tohum Serpme ve Fidan Dikim" etkinliğine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehit Konuk İlkokulu işbirliğiyle "Erasmus+KA121 Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi" gerçekleştirilen etkinlik doğa yürüyüşüyle başladı.

Öğrencilerle birlikte toprağa tohum serpen, fidanları toprakla buluşturan Ebru Şahin, "Çocuklarımızla birlikte büyüyecek bu fidanları, birlikte koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve orman varlığımızı artırmak amacıyla yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje birimi, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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