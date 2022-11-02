Malatya'da 31 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kiltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen E.Ö durduruldu.

E.Ö'nün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında Akçadağ Sulh Ceza Hakimliğince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ve Malatya Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan arandığı ve zanlının 31 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi.

E.Ö, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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