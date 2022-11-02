Malatya'da kaçak içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 588 litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan'da farklı adreslerde kaçak içki üretimi ve satışı gerçekleştirildiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde, bandrolsüz, şişelenmiş ve bidonlanmış 588 litre kaçak içki, 1 distilasyon cihazı ve 10 sahte aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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