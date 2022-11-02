Malatya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı, "organizatörlük" yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üçbağlar Mahallesi'nde boş araziye kapalı kasa bir araçtan yabancı uyrukluların indirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmada düzensiz göçmenleri kente getirdiği belirlenen İ.Y. ve olayla ilgili olduğu değerlendirilen H.E. operasyonla gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu 11 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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