Malatya'daki Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde cerrahlar öğreniyor, hastalar iyileşiyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Karaciğer naklinde uluslararası başarılara imza atan ve bünyesinde dünyaca ünlü cerrahların görev yaptığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, gerçekleştirdiği nakillerle adından söz ettiriyor.

Karaciğer nakli sayısında Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan merkezde, geçen yıl Türkiye genelindeki 1530 karaciğer naklinin 231'i gerçekleştirildi.

Tıp merkezi, çalışmaları yerinde görmek ve deneyim kazanmak isteyen yerli ve yabancı çok sayıdaki cerrah ile akademisyeni de konuk ediyor.

ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde 55 yıldır karaciğer kanseri üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Brian I. Carr'ı bünyesine dahil eden merkez, ABD, Azerbaycan, Rusya, İsrail, Ürdün, Nijerya ve Malezya gibi çeşitli ülkelerden karaciğer nakli konusunda eğitim almak için sağlık çalışanlarını ağırlıyor.

Yabancı uyruklu akademisyenlerin de görev yaptığı merkezde, bugüne kadar birçok tanınmış isim de gerçekleştirilen başarılı nakillerle sağlığına kavuştu.

- "Dünya ve Avrupa yaptığımız nakilleri yakından takip ediyor"

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, AA muhabirine, hastanelerinde 2002'de başladıkları karaciğer nakillerini başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

O dönem yıllık nakil hedeflerinin 20 olduğunu anlatan Başkıran, bugüne kadar 3 bin 400'ün üzerinde karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkıran, dünya çapında karaciğer naklinde önemli bir konuma sahip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya ve Avrupa yaptığımız tüm karaciğer nakillerini yakından takip ediyor. Başarı oranımız ise dünyayla aynı hatta bazı hastalıklarda üst seviyedeyiz. Dünyanın birçok ülkesinden hem karaciğer naklini öğrenmek isteyen cerrahlar hem de nakil olmak için gelen hastalarımız var. Şu anda ABD, İsrail, Ürdün, Nijerya ve Malezya'dan karaciğer nakli eğitimi almak için gelen cerrahlarımız, anestezi hocalarımız ve onkologlarımız var. Türkiye'de ise karaciğer nakli olanların mutlaka Malatya hikayesi vardır. Karaciğer naklinin dışında hastanemizde böbrek, ince bağırsak, pankreas nakli yapan arkadaşlarımız var. Bir kamu kurumunda bu hizmetleri vermekten gurur duyuyoruz."

Doç. Dr. Adil Başkıran, merkezlerinde önemli nakiller gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Merkezimiz dünyaya değer katıyor. İnsanlar yurt dışına gidip tedavi olmaya çalışırken bizim hastanemizde neredeyse tedavi edilemeyen hiçbir hastalık yok. Bütün hastalıklara mutlaka bir dokunuşumuz vardır. Tabi karaciğer nakli bu işin en son noktası. Karaciğer nakli dünyanın en zor ameliyatı ve burada her gün nakil ameliyatımız oluyor." dedi.

- "Hedefimiz hayvandan insana karaciğer nakli"

Organ bağışını artırmak için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Başkıran, canlı vericili karaciğer naklini minimuma indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Başkıran, "Canlı vericili nakilde dünyanın bir numarasıyız. Her gün 8 kişi organ beklerken ölüyor ve şu anda Türkiye'de 26 bin 845 kişi organ bağışı bekliyor. Bunların çoğunluğu böbrek, 2-2 bin 500'ü de karaciğer. Hayvandan insana karaciğer nakli konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce hayvandan insana böbrek ve kalp nakli yapıldı. Karaciğer nakli de yapıldı ama başarılı olunamadı. Hedefimiz burada genetik mühendislerimizle hayvandan insana karaciğer naklini gerçekleştirmek. Eğer bir gün hayvandan insana karaciğer nakli yapılacaksa burada yapılmalı." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve kardeşinden alınan dokuyla sağlığına kavuşan Doğan Karaaslan ise doğuştan karaciğer hastası olduğunu söyledi.

Karaaslan, "Bana kardeşim organını verdi ve şu an onun da benim de durumumuz iyi. Buradaki hocalarımız da çok iyi. Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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