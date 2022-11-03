Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 137,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 121,05 137,93

Kuru kayısı Kg 106,57 106,57 Dut kurusu Kg 75,00 75,00 Kuru domates Kg 60,00 60,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 60,00 60,00

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