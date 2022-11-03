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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darende'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Darende'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bir okulun kazan dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Ilıca Mahallesi'ndeki Ilıca İlkokulu'nun kazan dairesinde kalorifer yakıt tankının sökümünde kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

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