Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, Malatya'da gazetecilerle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, Malatya'da gazetecilerle buluştu:

AA

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, parti olarak seçimlere yönelik çok ciddi ve sıkı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, Malatya'da gazetecilerle buluştu:

MALATYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, parti olarak seçimlere yönelik çok ciddi ve sıkı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Malatya'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Torun, Türkiye'nin Haziran 2023'de seçimlere gideceğini anımsatarak buna yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti.

Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti yöneticilerinin Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla bir araya geldiğine işaret eden Torun, şöyle konuştu:

"Parti olarak ülkenin her yerinde çok ciddi, sıkı çalışma yürütüyoruz. İktidarın, bu milletin üzerinden elini çekmesi için bildiğiniz gibi diğer partilerle bir altılı masa kurduk. Bu masada farklı geleneklerden gelen çok farklı geçmişi olan partiler bir araya geldi. Türkiye'nin bütün renkleri bu altılı masada var. Bu altılı masa aslında Türkiye'nin özetidir."

Torun, bir basın mensubunun seçim anketlerine ilişkin sorusuna "Ben bu anketlerin gerçeği yansıttığı kanaatinde değilim." yanıtını verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY: 531 BİN SURİYELİNİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLADIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY: 531 BİN ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 531 bin Suriyelinin ülkelerine dönmelerini sağladık
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: 531 bin Suriyelinin ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Malatya'daki çalıştayda konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Malatya'daki ...
Darende'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Darende'de okulun kazan dairesinde çıkan yangın ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'daki Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde cerrahlar öğreniyor, hastalar iyileşiyor
YEREL HABERLER Malatya'daki Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde cerrahlar ...
Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 11 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da kaçak içki operasyonunda 10 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da kaçak içki operasyonunda 10 zanlı ...
Malatya'da 31 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 31 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Malatya'da 588 litre sahte içki ele geçirildi; 10 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da 588 litre sahte içki ele geçirildi; 10 ...
Malatya'da çevre bilinci farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Malatya'da çevre bilinci farkındalık etkinliği
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı ...
Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.