Gelecek Partisi Genel Sekreteri Torun, Malatya'da gazetecilerle buluştu:

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MALATYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, parti olarak seçimlere yönelik çok ciddi ve sıkı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Malatya'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Torun, Türkiye'nin Haziran 2023'de seçimlere gideceğini anımsatarak buna yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti.

Partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti yöneticilerinin Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla bir araya geldiğine işaret eden Torun, şöyle konuştu:

"Parti olarak ülkenin her yerinde çok ciddi, sıkı çalışma yürütüyoruz. İktidarın, bu milletin üzerinden elini çekmesi için bildiğiniz gibi diğer partilerle bir altılı masa kurduk. Bu masada farklı geleneklerden gelen çok farklı geçmişi olan partiler bir araya geldi. Türkiye'nin bütün renkleri bu altılı masada var. Bu altılı masa aslında Türkiye'nin özetidir."

Torun, bir basın mensubunun seçim anketlerine ilişkin sorusuna "Ben bu anketlerin gerçeği yansıttığı kanaatinde değilim." yanıtını verdi.





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