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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 140,14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 130,13

140,14



Kuru kayısı Kg 79,54

124,75

Kesmelik kuru kayısı Kg 50,00

50,00

Erik kurusu Kg 75,00

80,00

Dut kurusu Kg 37,09

65,00



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