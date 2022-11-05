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Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Malatya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şahin Türkgenç idaresindeki 80 GD 715 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Çakırlar mevkisinde, Mustafa Dinler'in kullandığı 44 ACU 602 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hafif ticari araç, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Araçlardaki Fadime Türkgenç ile Burcu, Fadime ve Hamza Karaca yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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