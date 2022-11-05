AK Parti Malatya İl Teşkilatı üyelerine "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi

MALATYA (AA) - Malatya'da AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Teşkilat Akademisi eğitimleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı" temalı eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen eğitime, yaklaşık 600 partili katıldı.



Eğitim programının açılışında konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, teşkilat olarak eğitim vermek üzere kente gelen konuklar ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Koca, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimizin tecrübelerinden, birikimlerinden istifade etme fırsatı bulacağız. AK Parti'nin teşkilatlarına verdiği önemin bir göstergesi olan Teşkilat Akademisi programının ikinci ayağını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir teşkilatın, bir Genel Başkan'ın mensupları olarak bu eğitimlerden yeteri kadar istifade edeceğiz, gücümüze güç katacağız, tecrübemize tecrübe katacağız. Kıymetli hocalarımızdan istifade edeceğiz. Ben bu programımızın öncelikle bizler için, teşkilat mensupları için, partimiz için ve şehrimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Daha sonra ilk eğitim için kürsüye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, 2023 seçimleri ve teşkilatın önemi, teşkilatta ilke ve değerler konulu sunum yaptı.

Eğitim daha sonra basına kapalı devam etti.





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