Malatya'da sağlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Sağlık Müdürlüğünce sağlıkta değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim'de resmi açılışı yapılan Battalgazi Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Devlet Hastanesinin ikinci basamak sağlık hizmeti olarak bilinen ayakta veya yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti açısından çok büyük bir açığı kapattığını söyledi.

Sağlık Bakanlığının hem Türk vatandaşlarına, hem sağlık turizmi kapsamında gelenlere, çok iyi bir sağlık hizmeti sunduğunu belirten Şahin, "Sağlık hizmetinde oluşturduğumuz bu standardı kaybetmemeliyiz. Standarda ulaşmak çok önemli, standardı devam ettirmek en az onun kadar önemli. Zirvedeyiz, zirvede kalmamız lazım. Sağlık teşkilatımız büyük emeklerle, büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Bunu vatandaşımızın takdir ve teşekkür etmesi gerekir. Sağlık çalışanlarımız açısından da pedagojik yaklaşım çok önemli, karşınızdakinin çok kırılgan bir grup olduğunu, çok hassas bir anda size geldiğini unutmadan, pedagojik bir yaklaşımla yaklaşalım." dedi.

İl Sağlık Müdürü Erhan Berk de haziran 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayan hastanenin modern bir sağlık tesisi olduğunu, toplam 54 bin hastaya ayakta, 580 hastaya yatarak tedavi hizmeti verdiğini, 800 büyük ameliyat gerçekleştirildiğini anlattı.

Hastanede verilen sağlık hizmeti hakkında bilgi veren Berk, "Hafta içi yaklaşık 22 branşta, 45 ila 50 arası poliklinikle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. 5 aydır açılmasına rağmen şu an yaklaşık olarak 80 pratisyen ve uzman hekim ataması, yaklaşık olarak 900'e yakın da yardımcı sağlık personeli ve destek personeli ataması yapıldı." dedi.

Berk, Kovid-19 salgın sürecinde Türkiye'nin dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti verdiğini belirterek, "Pandemi sonrası eski rutinlerimize alışma sürecindeyken pandemi öncesinde yaptığımız il değerlendirme toplantılarımız vardı. Mevcut durumumuzu görmek, pozitif yönlerimizi pekiştirmek, negatif yönlerimizin farkındalığını artırıp, çözüm önerilerini sunup hedeflerimizi planlamak için her 3 ayda bir bu değerlendirme toplantılarımızı yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



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