Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Baran Eraslan, Murat Temel

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül (Dk.75 Jospin), Philip Gameli Awuku, Burak Kavlak, Barış Başdaş, Rahman Buğra Çağıran, Ogün Özçiçek, Doğukan Emeksiz (Dk. 71 Cengizhan Akgün), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 89 Yiğit Ulaş), Malle, Haqi Osman​​​​​​​

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk. 46 Aksel Aktaş), Gökhan Gül, Metehan Mert, Mert Kula, Muhammed Bayır, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 87 Zafer Göktuğ), Oleksandr Bielliaiev (Dk. 71 Ahmet Tuzcu), Dmytro Grechyshking, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp

Goller: Dk. 36 Barış Başdaş (Penaltıdan), Dk. 50 Haqi Osman​​​​​​​ (Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Gökhan Gül, Dk. 66 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 70 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Burak Kavlak, Dk. 84 Malle, (Yeni Malatyaspor), Musa Şahindere Dk.37, Dk. 90+3 Dmytro Grechyshking (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 84 Barış Baştaş (Yeni Malatyaspor)

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

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