Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hasan Özer, her iki takım için zorlu bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, maçın ardından yaptığı değerlendirmede iki güzide takımın karşılaştığını belirtti.

Takımının oyuna iyi başladığını anlatan Özer, "Zaman zaman duran toplarda etkili olan bir Gençlerbirliği vardı. Penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. İkinci yarıya istediğimiz gibi başladık, erken gelen golle ikinci golü bulduktan sonra duran toplarda ilk devrede verdiğimiz pozisyonlar oldu. Takım olarak biraz sıkıntı yaşadık. İlk golde nitekim sektirilen toptan sonra yediğimiz bir gol var. İkinci golü kabul etmiyorum. Böyle bir faul olamaz, böyle bir faul yok. Oyuncumuz sarı kart sonrasında da kırmızı gördü ve 10 kişi kaldık. Kolay bir maç değildi, her iki takım için çok zorlu maçtı. Zor günler geçiren iki takımın mücadelesiydi. Onlar da puanlar almak için mücadele ediyor. Her şey yolunda giderken, yolumuza devam ederken, yediğimiz ikinci gol gerçekten bizi çok üzdü." diye konuştu.

Evlerinde ilk galibiyeti almak istediklerini ancak sahadan beraberlikle ayrıldıklarını kaydeden Özer, "İlk defa evimizde galip gelme sevincini yaşamak isterdik, ne yazık ki yaşayamadık. Yolumuza devam edeceğiz, sezon devam ediyor. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bizim bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. İç saha sendromu geçen seneden bu yana devam ediyor." ifadelerini kullandı.





- Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, maçın ardından yaptığı açıklamada maç sonu meydana gelen olaylar için üzgün olduklarını söyledi.



Sahadaki futbolu değerlendiren Coşkun, "Buraya 3 puan için geldik ama oyunun ilk yarısında yediğimiz gol bizi iyice demoralize etti. İkinci gol de peşinden geldi, ikinci yarının başında. Daha sonra oyucularımızın inancı, maçı kazanma istekleriyle maçı 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Son dakikalarda kaçırdığımız goller var. Bunun için üzüldük, buradan 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Bundan sonra Malatyaspor'a başarılar." diye konuştu.

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