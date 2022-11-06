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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı çekirdeği ihracatından 14 milyon 677 bin dolarlık gelir

AA

Kayısı çekirdeği ihracatından 14 milyon 677 bin dolarlık gelir

MALATYA (AA) - Malatya'dan yılın 10 aylık döneminde 3 bin 963 ton tescilli kayısı çekirdeği ihraç edilerek, 14 milyon 677 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kentte yetiştirilen kayısının ihracat açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Kayısının meyvesinin de ürününün de ekonomik değer teşkil ettiğine işaret eden Özcan, "Çekirdek çok kıymetli bir ihracat ürününe döndü. Bu yılın ekim ayında 648 ton kayısı çekirdeği (iç) ihraç ederek, 2 milyon 113 bin dolar gelir elde ettik. Çekirdek ihracatındaki en önemli faktör Amerikan bademi. Amerikan bademi kabuklu çerez grubunda rekoltesi çok yüksek olan ürünlerden biri. Ancak kayısı çekirdeği her fırsatta Amerikan bademinin en önemli rakibi oluyor." diye konuştu.

Çekirdek fiyatlarının pazarda değişkenlik gösterdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"İlk 10 ayda 3 bin 963 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 14 milyon 677 bin dolar gelir elde etmişiz. Yıl sonuna kadar çekirdek ihracatını iyi bir noktaya taşımak için mücadele ediyoruz. Amerikan bademindeki fiyatların gerilemesinden dolayı çekirdek ihracatımızda kısmi gerileme yaşanabiliyor. Ancak gelirler bölümüne baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Çekirdekte bizim için en önemli alıcılarımız Almanya ve İtalya."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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