BBP Genel Başkanı Destici, Malatya mitinginde konuştu:

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin, "(CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşları, samimiyseniz gelin bu anayasa değişikliği teklifine 'evet' deyin ve hem başörtüsü serbestliğini daha doğrusu inanç hürriyetini anayasal garanti altına alalım hem de ailemizi koruyalım." dedi.

Destici, kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'e Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı dileyerek başladı.

2023 seçimleri için yapacakları mitinglere Malatya'dan başladıklarını bildiren Destici, Malatya'nın geçmişten bugüne değerlere hep sahip çıktığını belirtti.

Destici, içinde bulundukları dönemin önemli, önemli olmasının yanı sıra tarihi denilebilecek olaylara, problemlere sahne olduğuna dikkati çekerek, yaşananların sadece ülkeyi değil içinde bulundukları bölgeyi, hatta tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediğini, o etkilerin halen de devam ettiğini söyledi.

Zor günler yaşadıklarını ama Allah'ın yardımıyla yollarına devam ettiklerini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"PKK'nın, FETÖ'nün, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldık ama ülke ve millet olarak hiç geri adım atmadık. Saldırıları püskürttük ama terör örgütlerinin, ülkemizi, milletimizi hedef alan provokasyonları, dezenformasyon çabaları tüm hızıyla devam ediyor. 'Başkası olacağına sınırımızda PYD olsun' diyen hain bölücü terör örgütünün siyasi şubesini kendisine ortak edinen yani onların dostları gafillere de meydanı bırakmayacağız. Çünkü PKK eşittir PYD eşittir YPG hepsi de eşittir HDP. Bunu milletimiz de biliyor, herkes de biliyor ama ne hikmetse bir CHP, bir de 6'lı masadakiler bilmiyor. Bugün hükümetimiz ve Cumhur İttifakımız, terörün tüm unsurlarına karşı hem sınır dışında hem sınır içinde her türlüsüne karşı topyekun mücadele ediyor ve bunun için de büyük bir başarı kazanılıyor. İnşallah bu mücadelenin sonunda ülkemiz sınırları içerisinde ve dışında devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletimizin istiklaline ve istikbaline göz dikmiş bir tane terörist dahi kalmayana kadar mücadelemiz devam edecek ve hepsinin kökünü kazıyacağız."

- "Ülkemizdeki her gelişme bize ancak mutluluk verir"

Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un üretim aşamasına geçmesini pek çok açıdan önemli bulduklarını anlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki her gelişme, ilerleme, yatırım bize ancak mutluluk verir. Vatanını, milletini seven herkese de mutluluk vermesini bekleriz. Biz, henüz Cumhuriyet'in ilk yıllarında, kendi silahını üreten ve silah üretiminde belirgin bir başarı ve aşama gösteren ülkeydik. Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak üretiyorduk, ürettiğimiz uçakları ihraç ediyorduk. Türkiye, 60'lı yılların başında, 60 yıl önce, kendi otomobilini üretmek için önemli bir adım atmıştı. Bugün TOGG'a karşı da benzerlerini gördüğümüz, küçümsemelerle, aşağılık kompleksleriyle, müstemleke zihniyetiyle, üretim toplumu olmamızı, dünyayla rekabet etmemizi istemeyenlerin, başka ülkelerin içerideki iş birlikçilerinin gayretleriyle çok sayıda gelişme ve ilerleme hamlelerimiz maalesef akamete uğratıldı. İnşallah bu kez aynı üzücü hatıraların benzerini yaşamayacağız, milletimize yaşatmayacak ve bunu engelleme çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu projenin, pek çok sektörde gelişim sürecinin ivmesini artıracağını düşünüyorum."

Destici, Türkiye'nin her alanda geliştiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Problemlerle birlikte ülkemizin attığı her adımın karşısında duran bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Verdiğim her örnekle Ayasofya'yla, yerli aşıyla, savunma sanayimizle, İHA-SİHA üretimimizle, nükleer enerji, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla ilgili, hep çatlak sesler ve hep de aynı mihraklardan ve aynı partilerden ne hikmetse aynı itirazlar duyuyoruz. Terörle, PKK'yla, FETÖ'yle mücadelemizde aynı kesimlerin direnciyle karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız her ihtilafta Türkiye'nin uluslararası alandaki hasımları içimizde maalesef taraftar bulabiliyorlar. Karşılaştığımız hemen her meselede yüzeyi kazıdığımızda karşımıza çıkan ABD, çekinmeden, 'Türkiye'de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini' ve bunu da 'muhalefetteki yani 6'lı masadaki dostlarıyla birlikte yapacaklarını' söylüyor. Peki 6'lı masadan buna bir itiraz var mı? ABD'yle problem yaşarken (ABD Başkanı Joe) Biden'den taraf olanların, Fransa'yla karşı karşıya geldiğimizde (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un tarafını tutanların, Karabağ Savaşı'nda Ermenileri, (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ı destekleyenlerin, Yunanistan'a karşı Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin hukukunu korumak yerine (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'i haklı bulanların, Türkiye'de yönetimi belirlemelerine izin verecek misiniz? Elbette vermeyeceğiz. Allah sizden razı olsun. Sandık önünüze geldiğinde bunca saçmalığa, rezilliğe, ihanete dün olduğu gibi 'dur' diyecek misiniz? Allah sizden razı olsun."

- "Biz diyoruz ki tamamen kaldırılsın"

Destici, seçimlerde 5 partiye para yardımı yapılacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki tamamen kaldırılsın. Biz bir kuruş almadan sizlerin desteği, üyelerimizin aidatıyla yolumuza devam ediyoruz. Buradan Anayasa Mahkemesine bir kez daha sesleniyorum, bu milletin parasını vatan hainlerine vermeyin. Zaten kapatma davası sürüyor. Diyelim ki kapatıldı, parayı da verdiniz bu parayı geri alabilecek misiniz? Yok, para gitti PKK'ya. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgünün partisi olmaz, olursa da açık durmaz."

- "Samimiyseniz anayasa değişikliği teklifine 'evet' deyin"

Destici, başörtüsü konusundaki tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir gece başörtüsü ile ilgili yasa teklifi vereceklerini açıkladı ve yasa teklifi paylaştılar. Biz de dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın (MHP Genel Başkanı Devlet) Bahçeli ve şahsım, bu yasa teklifiyle garanti altına alınacak bir şey değil gel anayasayı değiştirelim hem başörtüsü özgürlüğünü garanti altına alalım hem de Müslüman Türk ailesine bu sapkın düşüncelerden ve yaşantılardan koruyalım dedik. Şimdi buna 'hayır' diyor CHP. Bu mesele aslında 2008'de çözülmüştü ama CHP Anayasa Mahkemesine gitti hem de bugün CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu o gün CHP'nin Grup Başkanvekiliydi onun imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu ve iptal ettirdi yani 'başörtü yasağı sürsün' dedi. Şimdi çıkmış 'yasayı değiştirelim' diyor. Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşları, samimiyseniz gelin bu anayasa değişikliği teklifine 'evet' deyin ve hem başörtüsü serbestliğini, daha doğrusu inanç hürriyetini anayasal garanti altına alalım hem de ailemizi koruyalım. Siz ailenin korunmasından niye rahatsızsınız?"

- "Halen millete açıkça bu 8 saatin hesabını veremedi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce ABD'ye, sonra da İngiltere'ye gittiğini hatırlatan Destici, "ABD ziyaretin hafızalarda kalan bir fiyaskoyla sonuçlandı, iki hamburger yedi, 8 saat ortadan kayboldu. Halen millete açıkça bu 8 saatin hesabını veremedi. Peşine İngiltere'ye gitti. Beyefendi ne yapacakmış orada temiz para bulacakmış. Ya dünyanın en eski, köklü, çok sömürü yapmış, milletlerin bütün gelirlerine, varlıklarına gittiği bölgelerde kan ve gözyaşı dökerek sömürmüş, sömürgeci emperyalist bir devlette temiz para ne arar ama işte Kılıçdaroğlu bu kadar düşünebiliyor. 'Parayı buldum.' diyor, ben de diyorum ki bulsan bulsan sen oyuncak para bulmuşsundur, sanal para bulmuşsundur ya da kara para bulmuşsundur." ifadelerini kullandı.

- "Yunanistan'a diyoruz ki aklını başına al"

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk milletinin de Yunanistan'dan toprak talebi olmadığını aktaran Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs'taki Türk varlığını yok etmek' gibi korkunç ve insanlık dışı bir planı, devlet politikası olarak ilan etmek gibi bir alçaklığa, utanmazlığa, hukuk tanımazlığa rağmen olmamıştır. En üst derecede görev yapan çapsız Yunan politikacılarının, 'İstanbul'u alacağız', 'Ankara'ya bir saatte gireriz' türü dangalaklıklarına rağmen olmamıştır. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ege'yi Türklerin geçişine kapatmaya çalışmak ve adaları silahlandırmalarına rağmen olmamıştır. Bugün yine Yunanistan tarafından 'olmamıştır' yerine 'olmamıştı' demeye zorlanıyoruz. Buradan Yunanistan'a diyoruz ki aklını başına al yarın iş ciddiye binerse ne Avrupa Birliği ne de ABD seni kurtaramaz. Bir anda Türk uçaklarını semalarında, Tayfun füzelerini Atina'da, kahraman Türk askerinin postallarını Batı Trakya'da ve Selanik'te görürsün diyorum."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarını eleştiren Destici, "Hiç kimse ama hiç kimse kahraman Türk ordusuna ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'kimyasal silah kullandı' iftirasını atamaz. Bu aziz millet ve onun kahraman ordusu tarihin hiçbir döneminde soykırım da yapmamıştır, kimyasal silah da kullanmamıştır. Zaten TSK envanterinde böyle bir silah olmadığını açıklamıştır. Ama bu arada görüldüğü gibi bunların tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da kahraman ordumuzun tarafı değil PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin ve emperyalistlerin tarafıdır." diye konuştu.

- "Adayımız da kararımız da bellidir"

Önceki seçimlere de Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak katıldıklarını belirten Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi de devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, aziz milletimizin istiklalini ve refahını gözeterek Cumhur İttifakı ile yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir çıkar hesabı ve siyasi kaygı gütmeden, ülke meselelerinde devletimizin, hükümetin yanında olduk. Ülkemizin Büyük Birlik Partisine, Alperenler'e ihtiyacı var. Tarafımızı sizin istikametinize, değerlerinize ve inançlarınıza göre belirledik. Biz, Türkiye'nin ve Türk milletinin tarafındayız. Konu iktidar-muhalefet meselesi değildir, Türkiye'nin egemenlik, bağımsızlık meselesidir. Konu Türkiye'nin yönetimini yabancıların değil milletimizin belirlemesi, milletimizin kendine sahip çıkma zarureti meselesidir. Ülkemize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, topraklarımıza, bayrağımıza, ezanımıza, mukaddesatımıza sahip çıkacağız. Cumhur ittifakı ile birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek, birlikte var olmaya devam edeceğiz. Adayımız da kararımız da bellidir. Adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kararımız Cumhur İttifakıdır. Cumhur'la birlikte kazanacak ve birlikte büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğiz."

