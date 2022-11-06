Malatya'da 5 dönümlük ormanlık alan yandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Pütürge ilçesine bağlı Nohutlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.





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