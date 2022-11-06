BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi:

MALATYA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Efendim nasıl olurmuş da Türk Tabipler Birliği Başkanı tutuklanırmış. Vallahi Türk Tabipler Birliği Başkanı değil feriştahı olsun kim Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk devletine, Türk milletine iftira atarsa elbette hukuk onun gereğini yapar." dedi.

Destici, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu.

Burada konuşan Destici, sivil toplum örgütlerinin demokrasi için çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Destici, "Lakin bu şu demek değildir; Bu bütün sivil toplum örgütleri ya da meslek teşekkülleri anayasayı, yasaları, Türk devletinin kültürünü, bu milletin inancını yok sayarak, kahraman ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesini yok sayarak hareket edemezler. Nasıl ben normal bir vatandaş anayasaya, yasalara uymak zorunda, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün ve kahraman ordumuzun, askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yanında durmak zorundaysa elbette ki meslek kuruluşlarının ve onların başındakilerin de yine devletin varlığının ülkenin bütünlüğünün, milletin istiklalini ve istikbalinin yanında durması gerekir. Durmazsa anayasanın, yasaların, hukukun gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

- "Bu milletin şerefli hiçbir evladı demez"

Türkiye'de "bazı meslek kuruluşlarının ele geçirildiğini" ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"Kim tarafından, aşırı sol gruplar, PKK'nın siyasi uzantıları, vatan, devlet, millet ve din düşmanları tarafından. Eğer bir şahıs kadın veya erkek olsun, eğer devlet, vatan, asker, ordu düşmanı olmazsa çıkar da PKK ağzıyla TSK kimyasal silah kullandı der mi? Demez. Bu milletin şerefli hiçbir evladı demez. Devletinin varlığına sahip çıkan, ülkenin bütünlüğünü savunan, vatanın bölünmez bütünlüğünden yana olan hiçbir şerefli Türk vatandaşı ister Kürt ister Türkmen, Alevi ister Sünni ister Arap ister Çerkez ister Boşnak olsun bunu demez. Bunu hainler der bunu hainlerin yoldaşları der. İşte çıktı geçtiğimiz günlerde Tabipler Birliğinin Başkanı 'TSK Suriye'nin kuzeyinde, terörle mücadelesinde kimyasal silah kullanıyor' diye büyük bir iftira etti. Hemen CHP'nin o mimli milletvekili var Sezgin Tanrıkulu o da aynısı söyledi. Bir kere böyle bir şey yok. TSK açıkladı ki benim envanterimde böyle bir silah yok. Sonra kahraman Türk ordusunun orada 10-15 teröristi imha etmek için kimyasal silaha ihtiyacı yok ki bizim kahraman Mehmetçiğimiz var, özel yetiştirilmiş komandolarımız, özel harekatımız var onlar zaten icabına bakar o da yetmezse İHA'larımız, SİHA'larımız var. Onlar İHA'lardan SİHA'lardan da rahatsız. Çıktı CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki Türkiye neden İHA, SİHA, savaş uçağı, bomba yapıyor. Sen niye rahatsızsın kardeşim? Sen kimin tarafındasın, sen Yunan'ın mı PKK'nın mı ABD'nin mi tarafında mısın? ABD PKK'ya her türlü silahı veriyor, Yunanistan'a üstleri kuruyor bu beyefendi onlara hiçbir şey demiyor ama Türkiye kendi silahlarını üretince beyefendi bundan rahatsızlık duyuyor. İstediğin kadar rahatsız ol evet İHA'larımızı, SİHA'larımız, akıllı bombalarımızı, balistik füzelerimizi yaptık."

- "Bunların artık hegemonyalarına son vereceğiz"

TSK'ya iftira atıldığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden hiçbir ses duymadıklarını aktaran Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6'lı masadaki arkadaşlarından da duymadık ama savcılık soruşturma başlatıp hakim tutuklama kararı verip cezaevine gönderince bunlar seslerini yükselttiler. Efendim nasıl olurmuş da Türk Tabipler Bİrliği Başkanı tutuklanırmış. Vallahi Türk Tabipler Birliği Başkanı değil feriştahı olsun kim Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türk devletine, Türk milletine iftira atarsa elbette hukuk onun gereğini yapar. Zaten yapmazsa yanlış olur."

Cumhur İttifakı olarak bu meslek kuruluşlarıyla ilgili de bir düzenleme hazırlığı içerisinde olduklarını aktaran Destici, bunların hegemonyalarına artık son vereceklerini belirtti.

Bu meslek kuruluşlarını aşırı sol grupların, PKK'nın, HDP'nin, diğer terör örgütlerinden kurtaracaklarını aktaran Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin ve HDP'nin arka bahçesi olmaktan da çıkartacağız. Bir kere Türk devletine, Türk milletine, Türk ordusuna hareket eden hiçbir kişi, kuruluş ya da STK Türk ismini kullanamaz kardeşim. Hem Türk ismini kullanacaksın ondan sonra da Türk devletine, milletine, kahraman Türk ordusuna hakaret edeceksin. Bir de bunlar milletin parasını alıyorlar. Hem milletine, devletine, ülkesine, askerine hakaret ediyor bir de üye yapacağım diye para alıyor dolayısıyla da büyük bir refah ve zenginlik içinde yaşıyorlar. Şimdi bu üyelik aidatları ve zorunlulukları da kaldırılacak, gerekiyorsa ikinci şubeler, gerekiyorsa nispi seçim sistemine geçilecek ve bunlardan Türkiye kurtarılacak. Biz bunları yapmak zorundayız."

- "Heveslerini kursaklarında bırakmak için çok çalışacağız"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini, askerin, polisin üzerine düşeni yaptığını anlatan Destici, şöyle konuştu:

"Hem hükümetin hem meclisin hem de bizim millet olarak üzerimize düşenler var. Son 1 yılda 75 vilayete gittim. Doğu'da şunu gördüm. PKK tarafları, yandaşları ve onun uzantısı olan HDP'nin sempatizanları, yetkilileri başta olmak üzere pusuya yatmış, 2023'ü bekliyorlar. Yani 2023 gelecek bunların resmi olmasa da fiili ittifak ettikleri CHP liderliğindeki 6'lı masa seçimi kazanacak ve kayyum atanan belediyeler tekrar bunlara verilecek, o yetmeyecek bütün o illerdeki kamu kuruluşlarının başına onların dediği insanlar getirilecek, hem iş dünyasını hem kamuyu hem belediyeleri kendi kontrollerine alarak tam bir hakimiyet kuracaklar. Yani çözüm sürecinden daha baskın bir süreci yaşatacaklar, bunu bekliyorlar, işin gerçeği bu. Devletin yanında olan, ülkenin bütünlüğünün yanında olan milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında olan, ay-yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan benim o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerim de bir endişe içindeler. Acaba böyle bir şey olabilir mi, acaba tekrar böyle bir şey başımıza gelebilir mi? Onlar da böyle bir endişe taşıyorlar. Bunun için bu endişeyi taşıtmamak için ve o PKK'ların, HDP'lilerin ve onların destekçilerinin heveslerini kursaklarında bırakmak için çok çalışacağız ve 2023 hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de milletvekilliği seçimleri Cumhur İttifakı lehinde zaferle bitireceğiz."

2023'teki seçimin sıradan ve basit bir seçim olmadığını dile getiren Destici, "2023 terör örgütleriyle terör örgütlerinin arkasındaki emperyalistlerle ve onların içerdeki işbirlikçileri ya da onlara kanmış olan gafillerle Türk milletinin bekasını, Türk milletinin istiklalinin ve ülkenin bütünlüğünü, milletin refahını, ülkenin gelişmesini, ülkenin ihracatının, yatırımın, üretimin, istihdamın artmasını isteyen sizlerin mücadelesidir. Onun için bu mücadeleye hep birlikte hazırlanarak ve hep birlikte bizlerin desteği duası, Allah'ın inayetiyle de kazanacağız." ifadelerini kullandı.

- "Pireye kızıp yorgan yakamayız"

Destici, başta savunma sanayi olmak üzere tüm alanlarda devletin ve hükümetin çok önemli adımlar attığını ve bunları devam ettirdiğini anlattı. Bu sürecin devam etmesi için 2023 seçiminin çok önemli olduğuna işaret eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birtakım kırgınlıklar, kızgınlıklar, haksızlıklar oluyor biz de görüyor ve söylüyoruz. Elbette olmaması lazım. Biz gördüğümüz her yanlışı önlemeye çalışıyoruz. Her haksızlığı, hukuksuzluğu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Biz doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz yanlışı da kim yaparsa bu yanlıştır deriz ve karşısında dururuz. Aynı şekilde siyasetimize devam ediyoruz ama pireye kızıp yorgan yakamayız. Ekonomide zorluklarımız var. Özellikle pandemi süreci, sonra Rusya-Ukrayna savaşı, tedarik zincirindeki aksamalar, fiyatların artması bütün bunlarla dünyada da Türkiye'de de enflasyon yükseldi. Dünyada da hayat pahalılaştı Türkiye'de de ama dünyada 1 pahalılaşırken bizde 2 pahalılaştı çünkü döviz arttı. Ağır maliyetlerle karşı karşıya kaldık bunların farkındayız ama hükümet, devlet, ittifak şunu yaptı. Bir kere hiçbir vatandaşımızı özellikle ücretli kesimlerimizi enflasyona ezdirmedi, asgari ücretliye de emekliye de kamuda çalışan işçi ve memura da hep asgari ücretin üstünde zamlar, artışlar verildi. Bunlar yeterli değil biz bunları söylüyoruz bu millet daha iyisini hak ediyor."

Destici, devlet olmazsa hiçbir şeyin olmayacağını aktararak, "Nereye dönerseniz bakın güçlü devletiniz yoksa sömürülürsünüz, ezilirsiniz, kan ve gözyaşı içinde kalırsınız hatta başka topraklara göçmek zorunda kalırsınız. Elbette millet olmazsa da devlet olmaz. Bu işler çift taraflı onun için biz hem devletimizi hem milletimi önceleyeceğiz. Yola çıktığımız günden bu yana hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceledik. Bundan sonra da önce millet önce ülkem önce devletim diyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



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