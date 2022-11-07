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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan'da spor kursları ilgi görüyor

AA

Hekimhan'da spor kursları ilgi görüyor

MALATYA (AA) - Hekimhan'da, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan spor kursları ilgi görüyor.

HekimhanGençlik ve Spor İlçe Müdürü Uğur Kaçar, gazetecilere, ilçede cimnastik, masa tenisi, atletizm, futbol, boks, tekvando, voleybol olmak üzere çeşitli branşlarda spor kursları açıldığını söyledi.

Kurslara yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Kaçar, "Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yapıya sahip olmaları daha sonrasında ise amatör olarak müsabakalara giderek gerekli tecrübeler kazanıldıktan sonra profesyonel bir şekilde milli takımlara ulaşmalarını sağlamak." dedi.

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