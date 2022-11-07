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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 81,60 140,00

Natürel gün kurusu kayısı Kg 135,00 135,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 63,00 63,00 Kuru üzüm siyah Kg 13,00 13,15 Dut kurusu Kg 10,00 10,25

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