Pütürge'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Tepehan Mahallesi Dikilitaş mezrasında M.Y'ye ait 34 BFV 922 plakalı park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin motor kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



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