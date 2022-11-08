Geleceğin şampiyonu taylar annelerinden ayrılıp yeni tavlalara alındı

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Malatya'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde bu yıl dünyaya gelen ve en küçüğü 6 aylık olan 122 safkan Arap tayı, özenle yetiştiriliyor.

Akçadağ ilçesinde 1865 yılında 27 bin dönümlük arazide "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmede safkan Arap atları yetiştiriliyor. Yüksek dayanıklılıkları dolayısıyla Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılan Arap atları, bugün yarışların gözde ırkları arasında yer alıyor.

Yarışseverlerin bir dönem büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan", "Ateştopu", "Onurkaan", "Tümözbey", "Yaşarcık", "Yelgeçen", "Alpyürek", "Özduran", "Odinhan", "Madrabaz", "Yılmabaşar" gibi atların damızlık olarak kullanıldığı işletmede, büyük bölümü Özgünhan'ın yavrusu olan 122 tay, sütten kesilmeleri dolayısıyla annelerinden ayrılarak farklı bir tavlaya alındı.

Burada her gün sabah saatlerinde dışarı çıkan şampiyon adayı taylara, beslenme ve yetiştirilme gibi çeşitli özel bakımlar yapılıyor.

Adeta bebek gibi yetiştirilen taylar, 2-2,5 yaşına geldiklerinde açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Her yıl elit ve koşu tayı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen tay satışlarından, işletmeye milyonlarca lira gelir sağlanıyor.

- "Ayrı bir bakım periyodu uygulanıyor"

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Vekili İdris Tanrıkulu, AA muhabirine, işletmede 2022 yılının ocak-mart ayları döneminde doğan 122 tayın annelerinden ayrılması işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, tayların bakım ve yetiştiriciliklerinin artık yeni bir tavlada yapılacağını söyledi.

Tanrıkulu, yavruların annesinden ayrılmasının zor olmasının yanında gerekli ve doğal olduğunu dile getirerek, "Bir yavrunun annesinden ayrılması kolay bir süreç değil ama annelerin aynı zamanda gebe olması sebebiyle ayrılmaları daha sağlıklı. Annelerinin doğumlarının sağlıklı olması açısından da 6 aydan sonra sütten kesildiklerinde ayrılmaları sağlıklı ve doğal bir yöntem." dedi.

İşletmelerindeki taylara özenle baktıklarını dile getiren Tanrıkulu, annelerinden ayrılan taylara gelişme aşamaları daha da ilerlediği için ayrı bir bakım periyodu uygulandığın ifade etti.

- "130 yeni tay doğumu bekliyoruz"

Tanrıkulu, işletmelerinde tay doğumlarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"2023 yılı ocak-mart döneminde 130 tay doğumu bekliyoruz. Bu yıl doğan ve şu anda annelerinden ayrılan 6-7 aylık taylar ise 2,5 yaşına geldiğinde yani 2025'in haziranında satışa sunulacak. Tayların annelerinden ayrılma süreci işletmemizin gelirleri açısından da TİGEM için de devletimiz için de aynı zamanda atçılık paydaşları için de gerekli bir faaliyet. Önümüzdeki yıllarda bu taylarımızı satışa sunacağız, ocak ve mart döneminde doğan yeni taylarla da ileriki dönemlerde hem işletmemize hem de atçılık camiasına yeni safkan Arap atları yetiştireceğiz."





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