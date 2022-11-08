Malatya'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Harun Özyürek yönetimindeki 46 AAB 592 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Sürücü ile araçtaki Omar Muhammed Ali ve Hasan Özyürek yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.