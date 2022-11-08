Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Vedat Demir, Ali Uğurtan Demirtaş

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan (Dk. 65 Ahmet Oytun Özdoğan), Erşan Yaşa, Barış Başdaş, Yiğit Ulaş, Berat Yaman, Donsah, Jospin (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Malle), Nuri Fatih Aydın (Dk. 79 Hüseyin Ekici), Yakup Alkan (Dk. 73 Enes Savucu), Cengizhan Akgün

Uşakspor: İbrahim Bağcı, Murat Şenel, Sezer Gündüz, Sefa Kahraman, Barkın Yiğit (Dk. 77 Oğulcan İnanç), İbrahim Çağrı Oğuz, Resul Türkkalesi, Sefer Kanıtemiz, Alperen Kahraman (Dk. 68 Yavuz Alemdar), Ömer Faruk Canbirdi, İbrahim Demir (Dk. 90 Doğan Çamlı)

Gol: Dk. 28 İbrahim Demir (Uşakspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Alperen Kahraman, Dk. 82 Ömer Faruk Canbirdi, Dk. 90 İbrahim Çağrı Oğuz (Uşakspor), Dk. 40 Yiğit Ulaş, Dk. 63 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)





MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Uşakspor, 5. tura yükselen taraf oldu.





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