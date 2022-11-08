Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 140,00 140,00

Kuru kayısı Kg 92,00 128,71 Dut kurusu Kg 49,50 49,50 Buğday Kg 7,17 7,17

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