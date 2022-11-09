Malatya'da otomobilin ekip aracına çarptığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi hafif yaralandı.

Alkollü olduğu belirlenen Ö.F.B. idaresindeki 44 AS 641 plakalı otomobil, sabaha karşı Tandoğan Mahallesi Buhara Bulvarı'nda seyir halindeki 44 KN 895 plakalı ekip otosuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki E.G. ile polis aracındaki iki memur hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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