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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 120,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 91,75 120,23

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 90,00 90,00

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