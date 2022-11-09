Malatya Valisi Şahin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti ilan ederek zafere ulaştırmış, büyük komutan, mümtaz bir devlet adamı ve yaptığı reformlarla çağının ilerisinde bir lider olduğunu belirtti.



Atatürk'ün, askeri ve siyasi başarıları, öngörüleri, eserleri ve inkılaplarıyla tarihin akışını değiştiren, millete çizdiği çağdaş uygarlık yolu ile adını tarihe altın harflerle yazdıran ender dünya liderlerinden biri olarak tarihte hak ettiği yeri aldığın aktaran Şahin, şunları kaydetti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık bir ömrün ideallerini ve yüksek bir ruhla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma kararlılığına sahip genç nesiller yetiştirmek, en önemli vazifelerimiz arasındadır. Bugün, bizler Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyeti kuran Büyük Devlet adamlarını, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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