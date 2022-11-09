Malatya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üçbağlar Mahallesi'nde geçen hafta boş araziye kapalı kasa araçla 11 düzensiz göçmenin getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İ.Y, H.E. ile Afganistanlı Y.R'nin çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmasına Cumhuriyet savcılığınca itiraz edildi.

Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesince haklarında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılan Y.R. Malatya, H.E. ve İ.Y. ise Elazığ'da yakalanarak kente getirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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