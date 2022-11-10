Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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MALATYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Malatya'nın Darende, Kale ve Arapgir, ilçelerinde anma programları düzenlendi.

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda devam eden programda öğrenciler tarafından şiir okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Atatürk´ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle program sona erdi.

Törene Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Habib Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, resmi yetkililer, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Kale

Kale ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzollu İlkokulunda devam eden programda öğrenciler şiir okudu ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Ana sınıfı öğrencilerinin Atatürk Canımdasın adlı ront gösterisi izlendi, Atatürk konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkan vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, daire amirleri ve öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Arapgir

Arapgir Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkan vekili Basri Yılmaz çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Samime Aydınlar Kültür Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Atatürk’ün hayatını anlatan video gösterimi yapıldı. Oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Anma törenine daire amirlerinin yanı sıra öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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