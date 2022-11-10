Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada iş yeri sahibi O.Ö. ile Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Sanık B.B, savunmasında, olay sırasında kendinde olmadığını iddia ederek, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin raporların beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö. konuyu emniyete bildirmişti. Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

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