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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 101,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 40,00 101,50

2 No'lu organik kuru kayısı Kg 96,32 96,32 Kesilmiş kuru kayısı Kg 77,79 77,79

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