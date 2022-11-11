Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenlendi.

Ekipler uyuşturucu operasyonunda 495 cinsel içerikli ürün, 39 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likit, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 kilo 176 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 metal sikke, 1 metal madalyon, 1 dedektör, 2 define arama çubuğu ve 3 kaya kırıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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