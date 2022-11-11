Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

AA

Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyon düzenlendi.

Ekipler uyuşturucu operasyonunda 495 cinsel içerikli ürün, 39 elektronik sigara, 130 elektronik sigara likit, ruhsatsız 3 tabanca ile 1 kilo 176 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 metal sikke, 1 metal madalyon, 1 dedektör, 2 define arama çubuğu ve 3 kaya kırıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 5 ...
Malatya'da satırlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da satırlı kavgada bir kişi yaralandı
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren ...
(Görüntülü) MALATYA&#039;DA, 10 KASIM ETKİNLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA'DA, 10 KASIM ETKİNLİĞİ
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Malatya'daki Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu
YEREL HABERLER Malatya'daki Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri ...
Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Malatya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Malatya'da boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
YEREL HABERLER Malatya'da boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü
Malatya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli ...
Malatya Valisi Şahin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Şahin'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da otomobilin ekip aracına çarptığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobilin ekip aracına çarptığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.