Malatya'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt, Kale, Darende ve Pütürge ilçelerinde "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasının işlendiği "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikildi.

Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yeşilyurt ilçesine bağlı Beylerderesi bölgesinde bulunan Adalet Ormanı'nda fidan dikim programı yaptı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Cumhuriyet Savcısı Fahri Ersoy, Malaya Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Engin Şimşek, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Yusuf Vural, denetimli serbestlik personelleri ile gönüllü yükümlülerin katılımıyla fidan dikildi.

Etkinlik kapsamında 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Burada konuşan Savran, ağacın ve ormanın ülke için önemini anlatarak ağacın bütün canlılar için değerli olduğunu belirtti.

Savran, fidan dikim etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

- Kale

Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde düzenlenen fidan dikim törenine, Kaymakam Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Abdulgani Han, daire amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında yaklaşık bin 150 fidan toprakla buluşturuldu.

- Darende

Darende ilçesinde ise Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu öncülüğünde meyve ve çam fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Türkoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, kaymakamlık bahçesine 50 meyve fidanı dikti.

Akçatoprak Mahallesi'nde de Darende Orman İşletme Şefliği tarafından organize edilen etkinlikte de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Türkoğlu, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için fidanları toprakla buluşturduklarını kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Pütürge ilçesinde ise Kaymakam Özgü Özen, Belediye Başkanı Mikail Sülük, vatandaşlarla fidan dikti.

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