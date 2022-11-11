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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 155 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 155,00 155,00

Kuru kayısı Kg 64,26 102,00 Kesmelik kuru kayısı Kg 28,00 28,00

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