MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Malatya'da partililerle buluştu:

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MALATYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2023 seçimlerine çok fazla süre kalmadığını belirterek, "Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbali ve istiklaliyle çok yakın alakalı." dedi.

Yalçın, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13 Kasım Pazar günü Elazığ'da miting yapacağını belirterek, mitinge hazırlık kapsamında kente geldiğini söyledi.

Bu güne kadar 6 ilde açık hava toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Yalçın, bu toplantılarda partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarını anlattıklarını belirtti.

2023 seçimlerinin önemine dikkati çeken Yalçın, şöyle devam etti:

"2023 seçimlerine çok fazla bir süre kalmadı. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istikbali ve istiklaliyle çok yakın alakalı. Başlangıçtan beri tesis ettiğimiz Cumhur İttifakı dediğimiz memleket faydasına olan bu anlayışın ayakta durabilmesi, hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Bunu başardığımız takdirde ülkenin geleceğiyle ilgili hiçbir vatandaşımızın endişesi olmayacaktır. Bizce Cumhur İttifakı devam edecektir, kimsenin endişesi olmasın. Bizim zillet tabiriyle ifade ettiğimiz, 6+1 diye numaralandırdığımız bir diğer ittifak bu ülkeye yarar sağlamaz. Bu ülkenin bölünmesi noktasında bir vasıtadır."

Seçimlerle ilgili stratejilerinin net olduğunu, belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Birincisi aday olarak gösterdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara seçtirmek. İkincisi de TBMM'de Cumhur İttifakı partilerinin nitelikli çoğunluğu kazanması, elde etmesi. Bu amaca ulaşabilmek içinde her türlü çabayı gösterebileceğimize dava arkadaşlarım emin olsunlar."

Ziyarette, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve MHP İl Başkanı Mesut Samanlı hazır bulundu.

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