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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Bulvarı sanayi altgeçidinin çıkışında B.U. idaresindeki 44 BK 277 plakalı motosikletle E.Z. yönetimindeki 41 PK 911 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan B.U, 112 Acil Sağlık ekibince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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