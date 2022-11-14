CHP'li Ağbaba'dan, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklama:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili, "Nereden gelirse gelsin her türlü terörü reddettiğimizi, bunu yapanların da insanlığın düşmanı olduğunu, bunun alçaklık, ahlaksızlık olduğunu ifade etmeyi borç biliyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Maalesef alçakça bir terör saldırısı sonucu 6 yurttaşımız İstanbul'un göbeğinde katledildi. Bunu şiddetle kınadığımızı söylemek istiyoruz. İlk açıklamalara göre PKK'nın yaptığı söyleniyor. Nereden gelirse gelsin her türlü terörü reddettiğimizi, bunu yapanların da insanlığın düşmanı olduğunu, bunun alçaklık, ahlaksızlık olduğunu ifade etmeyi borç biliyoruz. Mutlaka bu terör eylemini gerçekleştiren, onun arkasındaki güçler bulunmalıdır. Türkiye'nin huzuruna, birliğine, turizmine, İstanbul'a yapılmış bir saldırıdır. Umarım kısa sürede arkasındaki gerçek güçler açığa çıkar."

Ağbaba, tüm Türkiye'nin saldırıyı kınadığını aktararak, internet erişiminde yaşanan aksamalarla ilgili de eleştirilerini dile getirdi.

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