Malatya'da bir kişi, ağabeyi tarafından silahla ağır yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, bir kişi tartıştığı ağabeyi tarafından silahla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak'ta A.E. (37) ile kardeşi Aziz E. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, A.E, kardeşini tabancayla göğsünden yaraladı.



Ağır yaralı Aziz E, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağabey A.E. polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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