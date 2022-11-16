"Girdap" operasyonu kapsamında Malatya'da 6 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik başlatılan "Girdap" adlı operasyon kapsamında Malatya'da 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen "Girdap Operasyonu" kapsamında Malatya'da 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.