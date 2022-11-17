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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, Battalgazi'de tarihi mekanları gezdi

AA

Öğrenciler, Battalgazi'de tarihi mekanları gezdi

MALATYA (AA ) - Malatya'da Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Yaşadığım Yeri Tanıyorum Tarihimi Öğreniyorum" projesi kapsamında üniversite öğrencileri tarihi mekanları gezdi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Battalgazi Beydağı Gençlik Merkezi çalışanları ve gezi rehberi eşliğinde tarihi yerleri dolaştı.

Battalgazi'de, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü, Ulu Camii, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Poyraz Konağı, Kanlı Kümbet, Namazgah, Sütlü Minare Camii ile Tarihi Battalgazi Surları'nı gezen öğrenciler, bu eserlerin tarihleri hakkında bilgi aldı.

Gezinin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Güder, ülkenin gençlere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği için siz gençlerimiz, zamanınızı çok iyi değerlendirerek, kendinizi her alanda çok iyi geliştirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ise gezinin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Serkan Bentli ve öğrenciler katıldı.

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