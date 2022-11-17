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TİGEM'in atçılık geliri 100 milyon liraya ulaştı

AA

TİGEM'in atçılık geliri 100 milyon liraya ulaştı

MALATYA (AA) - YETER ERDİNE - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde atçılık yapılan 3 işletmede yetiştirilen 262 tayın satışından 60 milyon, at yarışlarıyla birlikte ise toplam 100 milyon lira gelir sağlandı.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Malatya'da 1865 yılında 27 bin dönümlük arazide "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" ismiyle kurulan, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Gezginç, burada AA muhabirine, TİGEM olarak at yetiştiriciliği, damızlık yetiştiriciliği ve tohum yetiştiriciliğinde Türk tarımına ciddi destekler verdiklerini belirtti.

Müdürlük olarak 3,5 milyon dekar arazide tarımsal üretimin tam göbeğinde olduklarını, bugün Türkiye'de satılan tohumların yüzde 30'unun bünyelerinde üretildiğini dile getiren Gezginç, "Bunlar önemli rakamlar. TİGEM üretiyor, Türkiye üretiyor." dedi.

Türkiye'de at yetiştiriciliği yapılan 3 işletmeden biri olan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nin Osmanlı döneminde at yetiştirmek için kurulan kadim merkezlerden biri olduğuna dikkati çeken Gezginç, şöyle konuştu:

"Bu sene yarış atlarımızın içerisinde, elit taylar kısmında en pahalısı 2 milyon lira ile Sultansuyu çiftliğimizden yetiştirilen at oldu. Özgünhan'ın yavrularından, taylarından bir tanesi. Gelecek vadeden önemli bir hattan gelen, önemli bir tayımız. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok başarılı sonuçlar elde edecek, çok başarılı yarışlar çıkaracak bir tayımız. Biliyorsunuz TİGEM'de atçılık 3 işletmemizde ana faaliyet olarak yürütülmekte, yılda bunlardan 260 civarında yarış tayı elde edip satmaktayız. Bu sene de 262 tane tay satışı yaptık. Bunlardan bir kısmı elit taydı, bir kısmı normal koşu tayıydı, elde ettiğimiz toplam gelir 60 milyon lira civarında. At yarışları ile 100 milyon lira civarında toplamda bir atçılık gelirimiz var. TİGEM'de sadece at satışından elde ettiğimiz bu 60 milyon lira Türk atçılığı ve Arap atı yetiştiriciliğine yatırım olarak kullanıldı ve bundan sonra da kullanılmaya devam edecek."

- Sperma satışlarından 2 milyon liralık gelir bekleniyor

TİGEM için ve özellikle Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi için önemli faaliyetlerden bir tanesinin de genomik boğalardan elde edilen sperma satışları olduğuna değinen Gezginç, şu bilgileri verdi:

"Burada 42 genomik boğamız var. Bunlardan elde ettiğimiz spermalarımızı şimdilik Türkiye pazarında, önümüzdeki dönemlerde de uluslararası pazarlarda satmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu kapasitemizi geliştirerek hedefimiz olan Türkiye'ye dışarıdan herhangi bir sperma girişi yapılmadan tüm spermalarımızı TİGEM kendi bünyesinde üretip çiftçimize ve yetiştiricilerimize sunacak inşallah. Geçen sene itibarıyla 1,5 milyon lira civarında bir sperma satış gelirimiz var, bu sene sonu itibarıyla tabii henüz rakamlarımız belli değil ama 900 bin doza tamamladığımızda minimum 2 milyon liralık bir satış hedefini gerçekleştirmiş olacağız."

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